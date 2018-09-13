В конце сентября в Оренбурге пройдут гастроли Республиканского немецкого драматического театра (Алматы). На сцене Оренбургского государственного татарского театра им. М. Файзи актеры из Республики Казахстан представят две постановки.

27 и 28 сентября немецкий драмтеатр покажет спектакль «Щелкунчик» по сказке Гофмана на русском языке (5+). Начало представлений в 11:00.

Вечером 27 сентября актеры из Алматы покажут спектакль для взрослых «Финальный хор» по пьесе Бото Штрауса (18+). Постановка будет идти на немецком языке с синхронным переводом на русский.

Пьесу «Финальный хор» драматург Бото Штраус написал к объединению Западной и Восточной Германии, действие в ней разворачивается в дни падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

Свои пьесы сам Штраус называет «головоломками». Драматург описывает день из жизни хора, который отмечает корпоративный праздник. В кулуарах ведутся обычные разговоры, которые поначалу ни к чему не обязывают, но постепенно раскрывают все новые нюансы отношений внутри коллектива, и они оказываются вовсе не простыми.

Премьерный показ спектакля «Народный хор» в постановке художественного руководителя Республиканского немецкого драматического театра Натальи Дубс в Алматы состоялся весной этого года.