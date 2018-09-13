О социальном сиротстве и профилактике подростковой преступности и внутреннем «семейном неблагополучии» в отсутствие внешних признаков — интервью с начальником отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Еленой Марсаковой.

— Елена Владимировна, что является приоритетной задачей комиссии?

— Приоритет – это своевременное выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или попадающих в группу так называемого «социального риска». Это первостепенная задача для всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дети не становятся безнадзорными «вдруг». Это следствие причин, которые кроятся в семье. Поэтому главное направление в работе — конечно работа с семьей. Семья, будучи наиболее универсальным, социальным институтом, отражает практически все социальные проблемы, решить которые невозможно силами какого-либо одного ведомства. В областном центре органы профилактики работают комплексно. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудничает со всеми правоохранительными структурами, с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, образовательными и общественными организациями.

— Сколько сегодня в Оренбурге семей, которые находятся в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних?

— В настоящее время в органах социальной защиты населения состоят на учете 365 семей, которые находятся в социально-опасном положении – данные родители злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, как правило, являясь безработными. Все семьи находятся на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города и комиссий в Северном и Южном округах.

Дважды в неделю мы проводим рейды, в которых объезжаем те семьи, на которые поступил «сигнал». Смотрим, в каком положении семья, дети, есть ли еда, одежда, не требуется ли какая-то специальная помощь. Рейды у нас межведомственные, там есть и работники сферы образования, органов опеки, социальной защиты, правоохранительные органы. Если видим, что ситуация критическая, то конечно приходится забирать детей. Но это крайняя мера. И крайняя она, в первую очередь, для детей.

— Вы сказали «поступают сигналы». Кто сообщает?

— По-разному. У нас есть и анонимные звонки, и сигналы от родственников, знакомых, соседей. Во многом работе комиссий помогают неравнодушные горожане. Если поступает информация о неблагополучии в семье, выезжаем, проверяем и принимаем меры. Причем сообщить информацию о семье, где, возможно, страдают дети, может любой горожанин. Повод для сообщения – злоупотребление родителей алкоголем, отсутствие заботы о детях и другие факторы, свидетельствующие о асоциальном поведении. Сигналы в комиссию могут поступать и из образовательных учреждений города. Если ребенок замкнулся, приходит в сад или школу неопрятный, начал худеть, есть синяки на теле — это повод присмотреться к нему, вызвать родителей на беседу, предложить помощь.

— На какую помощь может рассчитывать семья, оказавшаяся в трудной ситуации?

— Каждый случай индивидуален. Как и поддержка — психологическая, юридическая, социальная. Личное посещение семей, в отношении которых поступил сигнал о возможном неблагополучии, позволяет членам комиссии оценить ситуацию на месте. При необходимости семья ставится на учет и получает всестороннюю помощь. Помогаем оформить документы, трудоустроиться, ведем семью, что называется, в ручном режиме. При тяжелой жизненной ситуации (потеря имущества, здоровья, невозможности обеспечить приемлемые условия для жизни) предлагаем детей временно поместить в реабилитационный центр. Женщинам предлагаем кризисный стационар. Иногда бывают такие ситуации, когда женщина в отчаянии, детей много и, не видя перспектив, она начинает пить. В таком случае кризисный стационар очень помогает. Там работают квалифицированные психологи, которые вовремя профилактируют возможные негативные последствия. И мы успеваем спасти семью. За 8 месяцев текущего года комиссиями было организовано 232 межведомственных рейда.

— А есть такие семьи, которых устраивает их неблагополучие или они считают такое положение дел нормой?

— Бывает и так. К сожалению, не всегда оренбуржцы охотно принимают предложение о помощи. В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей на учете в полиции в настоящее время состоят 615 родителей и 528 несовершеннолетних детей, совершивших правонарушения. Расхожая фраза — все идет из семьи. Мы на практике видим, что большинство детей, совершающих правонарушение, как раз из семей социального риска. В целях профилактики и предотвращения преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, еженедельно на заседаниях окружных комиссий рассматриваются административные дела в отношении несовершеннолетних и категории родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей. Разъясняется ответственность за неисполнение возложенных обязанностей, предлагаются различные меры социальной поддержки, а также оказывается содействие в решении возникших проблем семьи. По итогам 8 месяцев 2018 года проведено 65 заседаний, рассмотрено – 1287 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей.

— За какие проступки подросток может быть поставлен на учет? Нас, помнится, в свое время активно пугали детской комнатой милиции.

— Поводом для постановки на учет подростка может стать нарушение ночного закона, мелкое хищение. Летом мы вели активную работу с поставленными на учет детьми – направляли в лагеря отдыха, трудоустраивали, создавали условия для занятий спортом. Вы знаете, это не правда, что дети стараются «улизнуть» от помощи и поддержки, которую предлагает государство, фонды или кто-то еще «со стороны». Они крайне восприимчивы, многие из них не хотят повторения судьбы родителей. Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных, поэтому мы благодарим оренбуржцев за неравнодушие и внимание. Чужих детей не бывает. Вовремя протянутая рука помощи помогает ребенку, его родителям. Благодаря своевременному вмешательству удается избежать возможных трагедий и непоправимых последствий.

— Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Оренбурга периодически навещает подростков в СИЗО, в колонии для несовершеннолетних подростков (г. Стерлитамак). Возникает вопрос — зачем? Ведь это не относится к прямым полномочиям комиссии.

— Ответ простой – потому что они тоже дети. И нуждаются в нашей заботе и поддержке. В начале учебного года мы посетили СИЗО № 1, чтобы проконсультировать подростков, оказавшихся под следствием. Подростков из Оренбурга на данный момент в следственном изоляторе нет. Дети, которые там содержатся, из разных районов области и нуждаются в помощи, в социальной и психологической поддержке. Для нас важно, чтобы они её получили. Для девяти подростков, содержащихся сейчас под стражей до решения суда, прошел Урок знаний. Также они прослушали лекции о противодействии экстремизму, вреде употребления алкоголя и психотропных веществ, приняли участие в психологическом тренинге, получили подарки, в том числе книги и наборы для школьников.

— Они высказывали Вам какие-то просьбы? Пожелания? Может быть, жаловались?

— Жалоб у детей по поводу содержания в изоляторе нет, в основном просят позвонить родителям и передать привет. Разумеется, мы помогаем им чем можем. Регулярно общаемся с воспитателями, консультируем, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Комиссия тесно взаимодействует с министерством образования области в процессе дальнейшей обустроенности ребят, освободившихся из мест лишения свободы. Прежде всего это дети! И они должны знать, что их ждут, помнят и любят.

Справочно: Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей – 8800-200-0122; «горячая линия» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Оренбурга – 98-71-60; «горячая линия» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного округа города Оренбурга – 30-40-32; «горячая линия» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного округа города Оренбурга – 30-42-34. Служба экстренной психологической помощи – 76-26-86. КЦСОН Южного округа — 71-04-08, КЦСОН Северного округа – 62-02-55.