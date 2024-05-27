Суд обязал косметологическую клинику в Оренбурге выплатить клиенту более 96 тысяч рублей

Проблемы после процедуры

Житель Оренбурга обратился в косметологическую клинику для коррекции некоторых дефектов внешности. Услуга стоила почти 30 тысяч рублей, но не принесла желаемого результата. Пациент, неудовлетворенный качеством предоставленных услуг, решил обратиться за возвратом средств.

Попытки досудебного урегулирования

Изначально мужчина пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако его претензия осталась без ответа. В связи с этим он обратился в управление Роспотребнадзора по Оренбургской области за помощью.

Судебное разбирательство

Суд рассмотрел дело и признал жалобу пациента обоснованной. В ходе разбирательства было установлено, что материал, использованный во время процедуры, возможно, не соответствовал заявленному в договоре.

Решение суда

Суд постановил, что косметологическая клиника должна вернуть мужчине сумму в размере 29,5 тысячи рублей, а также выплатить такую же сумму в качестве неустойки. Кроме того, суд присудил компенсацию морального вреда, оплату судебных издержек и штраф. Общая сумма выплат составила 96,28 тысячи рублей.

Таким образом, изначальная сумма в 30 тысяч рублей, которую клиника могла вернуть добровольно, увеличилась более чем втрое из-за судебных издержек и компенсаций.