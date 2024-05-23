На комбинате «Уральская Сталь» завершилась НТК-59

Комбинат «Уральская Сталь» (входит в Группу компаний «Уральская Сталь» совместно с Загорским трубным заводом) подвел итоги и отметил победителей 59-ой научно-технической конференции молодых специалистов.

В этом году в рамках конференции участвовало 200 молодых работников и студентов базовых учебных заведений комбината (новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и политехнического колледжа). Во второй этап допущены 66 проектов. В финал вышли 5 участников, представившие наиболее актуальные и перспективные разработки.

Гран-при конференции завоевал инженер-электроник 2-категории управления технологической автоматики Кирилл Головашёв за идею «Модернизации системы измерения уровня в баке горячей воды и стабилизации работы установки вакуумирования стали».

Предложение специалиста аглоцеха Дмитрия Кириллова по «Модернизации паропровода для увеличения температуры аглошихты на выходе из окомкователя» признано лучшим в номинации «Экономическая эффективность».

Разработка ведущего инженера проектного центра Светланы Ивановой по «Модернизации системы охлаждения локальной компрессионной станции листопрокатного и кислородно-компрессорного цехов» оценена в номинации «Возможность внедрения».

Исследование слесаря-ремонтника цеха ремонта и сборки оборудования Антона Литунова по «Модернизации гидравлического наклона цилиндра гибкой модульной печи электросталеплавильного цеха» отмечено в номинации «Оригинальность разработки».

«Лучшей исследовательской работой» признан проект инженера 1 категории управления новых видов продукции Ольги Верещагиной по «Освоению технологии производства серого чугуна для крупногабаритных изделий».

Лучшие проекты НТК будут реализованы на производственных площадках комбината.

За годы проведения НТК в её историю вписаны сотни имен успешных молодых рационализаторов, а экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Участие в конференции для десятков из них не только принесло денежное вознаграждение, но и стало стартом в карьере.