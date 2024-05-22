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27 мая 2024 г.
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Комбинат «Уральская Сталь» успешно прошел освидетельствование производства судостали

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подтвердил соответствие листового проката судостроительной стали требованиям Правил Российского Классификационного Общества и ГОСТов. Результат ресертификационного аудита – получение нового свидетельства о признании эффективным производителем судостали сроком на 2 года.

Инспектор Российского Классификационного Общества (РКО) изучил предоставленную документацию, проверил работу структурных подразделений АО «Уральская Сталь» (ЭСПЦ, ЛПЦ-1, УТК, ЦЛМ и др.), проследил за лабораторно-механическими испытаниями в центральной лаборатории комбината. В итоге констатировал, что металлопрокат для судостроения полностью соответствует требованиям Правил Российского Классификационного Общества, ГОСТ Р 52927 и ГОСТ 5521. Получению положительного заключения предшествовала масштабная работа многих структурных подразделений предприятия и при непосредственном участии УСМК и СЭМ ДИ.

Листовой прокат Уральской Cтали с нормальными и повышенными качественными свойствами металла давно зарекомендовал себя среди отечественных и зарубежных судостроителей, а новые разработки являются важным вкладом в укрепление позиций на рынке металлопродукции. Чтобы лидировать в рейтингах производителей металлопродукции, комбинат строго следит за качеством проката, разрабатывает новые марки стали и занимается их своевременной сертификацией.

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