В фотоловушку в Бузулукском бору попала редкая многодетная семья лосей

Уникальные кадры из нацпарка

В одной из фотоловушек, установленных в Бузулукском бору, были запечатлены лосиха с детёнышами. Они были замечены завтракающими молодыми побегами, что привлекло внимание специалистов нацпарка.

Редкость многодетных семей

Специалисты отмечают, что такие многодетные семьи среди лосей — редкость. Обычно у лосих рождается только один малыш, поэтому появление сразу нескольких детёнышей — значимое событие.

Развитие и рост лосят

Лосята встают на ноги почти сразу после рождения и начинают переходить к взрослому рациону уже через несколько дней, не прекращая питаться материнским молоком. За первые полгода жизни они набирают более 100 килограммов.

Изменение окраса

Малыши имеют рыжий окрас, который вскоре сменится на коричневый, как у взрослых лосей. Этот процесс отражает их постепенное взросление и адаптацию к окружающей среде.

Эти уникальные кадры не только порадуют любителей природы, но и станут важным материалом для исследований специалистов нацпарка.