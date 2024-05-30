На базе комбината «Уральская Сталь» состоялась Биржа промышленной кооперации машиностроительных предприятий региона

30 мая 2024 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») организовал Биржу промышленной кооперации машиностроительных предприятий Оренбургской области в рамках развития своего машиностроительного комплекса.

Встреча объединила порядка ста представителей от комбината и управляющей компании «Уральская Сталь», машиностроительных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций региона. Началась с обзорной экскурсии по комбинату с посещением листопрокатного и фасоннолитейного цехов, подразделений управления производства запасных частей.

Приветствуя гостей в конференц-зале НФ НИТУ МИСИС, базового учебного заведения Уральской Стали, управляющий директор комбината Сергей Журавлёв отметил:

«Существующие сегодня вызовы подвигают нас преумножить возможности, которыми мы располагаем. Мы планируем на базе Уральской Стали организовать промышленную кооперацию. Она будет помогать делать уникальные виды продукции, которыми будет гордиться страна. Мы готовы предоставить ту площадку, которая поможет всем нам оттолкнуться в данном направлении».

«Сегодня мы хотим показать, что не только готовы покупать, но и презентуем наши новые виды продукции. Планируем развиваться не только в направлении выпуска крупного и мелкого литья, но и изготовления металлоконструкций. В них у нас есть огромные потребности при реализации инвестпроектов, и руководством принято решение организовать их изготовление для себя, и далее выводить на рынок. Наш лозунг – «Мы можем все. От шестеренки до шлаковоза», приглашаем коллег к сотрудничеству», – отметил начальник инжинирингового центра управляющей компании «Уральская Сталь» Ринат Хадиев.

«Уральская Сталь растет и развивается, взяла на себя инициативу пригласить промышленников региона к открытому диалогу. Промышленная кооперация предприятий Оренбургской области – это приоритетная задача для нас, в том числе в части реализации тех поручений, которые дал Президент РФ по созданию технологического суверенитета в стране. Очень важно, чтобы такие встречи проходили, чтобы предприятия намечали точки роста и перспективы сотрудничества», – резюмировал итог встречи министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин.

После докладов собравшиеся обменялись мнениями и опытом по актуальным вопросам развития своих производств в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Гости подчеркнули открытость металлургов, необходимость систематичности подобных встреч и заключили ряд договоренностей.