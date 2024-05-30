Оренбургские приставы провели встречу с алиментщиками в преддверии Дня защиты детей

Оренбург, 29 мая 2024 года — В преддверии Международного дня защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Оренбургской области провело встречу с должниками по алиментам.
В мероприятии приняли участие около 80 человек, преимущественно мужчины, но были и женщины.
Цель встречи:
- Разъяснить должникам их обязанности по уплате алиментов.
- Предупредить о мерах принудительного взыскания.
- Оказать помощь в трудоустройстве.
- Мотивировать к исполнению родительских обязанностей.
Основные моменты встречи:
- Взыскание алиментов: За 2023 год с неплательщиков алиментов в Оренбургской области взыскано около 1,22 миллиарда рублей.
- Меры принуждения: Должников ограничивают в праве выезда за границу, управления транспортными средствами, а также накладывают арест на их имущество.
- Уголовная ответственность: В 2024 году возбуждено 2211 уголовных дел и около 4,6 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении алиментщиков.
- Трудоустройство: УФССП сотрудничает с Центром занятости населения, чтобы помочь должникам найти работу и погасить задолженность.
Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Должники смогли задать интересующие вопросы и получить консультативную помощь от представителей ведомств.
УФССП надеется, что данная встреча поможет изменить сознание некоторых родителей и побудит их к ответственному отношению к своим детям.
Важно:
- Неуплата алиментов — это не только административное правонарушение, но и уголовное преступление.
- Судебные приставы всегда готовы помочь должникам найти работу и погасить задолженность.
- Каждый родитель обязан содержать своего ребенка.