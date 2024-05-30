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Оренбургские приставы провели встречу с алиментщиками в преддверии Дня защиты детей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 29 мая 2024 года — В преддверии Международного дня защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Оренбургской области провело встречу с должниками по алиментам.

В мероприятии приняли участие около 80 человек, преимущественно мужчины, но были и женщины.

Цель встречи:

  • Разъяснить должникам их обязанности по уплате алиментов.
  • Предупредить о мерах принудительного взыскания.
  • Оказать помощь в трудоустройстве.
  • Мотивировать к исполнению родительских обязанностей.

Основные моменты встречи:

  • Взыскание алиментов: За 2023 год с неплательщиков алиментов в Оренбургской области взыскано около 1,22 миллиарда рублей.
  • Меры принуждения: Должников ограничивают в праве выезда за границу, управления транспортными средствами, а также накладывают арест на их имущество.
  • Уголовная ответственность: В 2024 году возбуждено 2211 уголовных дел и около 4,6 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении алиментщиков.
  • Трудоустройство: УФССП сотрудничает с Центром занятости населения, чтобы помочь должникам найти работу и погасить задолженность.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Должники смогли задать интересующие вопросы и получить консультативную помощь от представителей ведомств.

УФССП надеется, что данная встреча поможет изменить сознание некоторых родителей и побудит их к ответственному отношению к своим детям.

Важно:

  • Неуплата алиментов — это не только административное правонарушение, но и уголовное преступление.
  • Судебные приставы всегда готовы помочь должникам найти работу и погасить задолженность.
  • Каждый родитель обязан содержать своего ребенка.
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