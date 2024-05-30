Оренбургские приставы провели встречу с алиментщиками в преддверии Дня защиты детей

Оренбург, 29 мая 2024 года — В преддверии Международного дня защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Оренбургской области провело встречу с должниками по алиментам.

В мероприятии приняли участие около 80 человек, преимущественно мужчины, но были и женщины.

Цель встречи:

Разъяснить должникам их обязанности по уплате алиментов.

Предупредить о мерах принудительного взыскания.

Оказать помощь в трудоустройстве.

Мотивировать к исполнению родительских обязанностей.

Основные моменты встречи:

Взыскание алиментов: За 2023 год с неплательщиков алиментов в Оренбургской области взыскано около 1,22 миллиарда рублей.

За 2023 год с неплательщиков алиментов в Оренбургской области взыскано около 1,22 миллиарда рублей. Меры принуждения: Должников ограничивают в праве выезда за границу, управления транспортными средствами, а также накладывают арест на их имущество.

Должников ограничивают в праве выезда за границу, управления транспортными средствами, а также накладывают арест на их имущество. Уголовная ответственность: В 2024 году возбуждено 2211 уголовных дел и около 4,6 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении алиментщиков.

В 2024 году возбуждено 2211 уголовных дел и около 4,6 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении алиментщиков. Трудоустройство: УФССП сотрудничает с Центром занятости населения, чтобы помочь должникам найти работу и погасить задолженность.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Должники смогли задать интересующие вопросы и получить консультативную помощь от представителей ведомств.

УФССП надеется, что данная встреча поможет изменить сознание некоторых родителей и побудит их к ответственному отношению к своим детям.

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