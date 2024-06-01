Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил с Международным днём защиты детей

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детские годы являются удивительным временем, когда мир кажется безграничным и полным чудес. Именно в этот период закладываются основные качества личности, формируются ценности и мечты. И нам, взрослым, выпала честь и ответственность поддержать наших юных исследователей на этом пути.

Вместе мы создаем условия для развития талантов и стремлений подрастающего поколения, помогаем молодежи реализоваться.

Ребята, мы гордимся вами и верим в ваши силы. Пусть каждый день будет наполнен радостью и вдохновением, с окружающими будет взаимопонимание, а удача сопутствует на каждом шагу. Пусть в будущем ждут великие достижения и счастливые мгновения. Крепкого вам здоровья, исполнения желаний и светлого будущего!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С. Г. Журавлёв