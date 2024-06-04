Комары и мошки атакуют Оренбуржье: когда ждать спасения?

Оренбургскую область захлестнула волна кровососущих насекомых. После паводка комары и мошки не дают покоя ни людям, ни животным. Жители региона отчаянно ищут способы избавиться от назойливых паразитов.

Мошки — настоящая пытка. Они лезут в глаза, кусают, проникают в дома даже сквозь москитные сетки. Животные тоже страдают: мелкие мошки буквально забивают им дыхательные пути.

В этом году нашествие насекомых особенно масштабно. Виной всему паводок, создавший идеальные условия для их размножения.

«Мошки разносятся ветром и могут распространяться на большие расстояния,» — объясняет Лариса Демина, доцент кафедры ботаники и зоологии ОГПУ. «Укусы наносят самки, которым кровь необходима для развития потомства. После укуса самка летит к водоему и откладывает яйца, а затем может снова кусать.»

Мошки не только досаждают, но и представляют опасность. Они переносят инфекции, а их укусы оставляют зудящие волдыри и болезненные язвы.

Оренбуржцы пытаются бороться с нашествием всеми доступными способами. Они вызывают дезинсекторов, но обработка лишь временно решает проблему: новые мошки быстро заполняют освободившуюся территорию.

«Мошки всегда будут,» — говорит Ольга Велькина, врио директора ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области». «Они зарождаются в быстротекущих реках, а обработка рек запрещена экологами. Борьба с личинками мошки не проводится. Нам просто нужно пережить этот период. Мошки не чувствительны к репеллентам.»

Жителям Оренбуржья остается лишь ждать, когда сезон кровососущих насекомых закончится сам. По прогнозам специалистов, это произойдет примерно через месяц.