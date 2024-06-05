Комбинат «Уральская Сталь» подтвердил высокую степень готовности к устранению возможной ЧС на гидротехническом сооружении

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») успешно провел тактико-специальное учение по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации при прорыве дамбы гидротехнического сооружения №1 цеха водоснабжения.

В полуторачасовом мероприятии были задействованы более сотни специалистов комбината – отдела гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, дирекций по производству, по безопасности, по ремонтам, по транспорту и социальным вопросам, управления охраны окружающей среды, цеха водоснабжения, нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия, а также сотрудников формирований постоянной готовности – пожарной части и спасательной станции Промгазсервиса Новотроицка, скорой медицинской помощи, Уральского Стража.

В ходе учения отрабатывалась слаженность действий сил и средств объектовой системы гражданской защиты комбината и всех участников при переполнении емкости гидросооружения и прорыва дамбы с подтоплением прилегающей территории в районе садов у остановки «Автоматика». Особое внимание было уделено оперативности реагирования, проведению разведки, обнаружению возможных пострадавших и устранению последствий аварии, путем восстановления целостности дамбы и работы насосной станции, проведению мониторинга состояния окружающей среды.

Профессионализм и слаженность действий участников учения получила положительную оценку экспертов и наблюдателей, что является закономерным результатом ежедневной плановой профилактической работы, проводимой на комбинате.