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25 февраля 2020 г.

Касторама не хотела возвращать деньги за бракованный смеситель

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбуржец обратился в суд с иском к ООО «Касторама РУС» о расторжении договора купли-продажи.

В своем заявлении мужчина указал, что приобрел у ответчика смеситель стоимостью 11 000 рублей. После установки которого выяснилось, что смеситель имеет дефект, а именно отсутствует напор воды.

Оренбуржец направил в адрес магазина претензию с требованием о расторжение договора купли-продажи и возврате денежных средств.

Ответчик с требованиями не согласился, поскольку в результате проведенной проверки контроля качества товара установлено, что фильтры смесителя забиты, условиями гарантии данные случаи обозначены как не гарантийные.

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции были допрошены свидетели, из показаний которых следует, что недостаток в работе приобретенного товара имел место быть.

Кроме того, истец обратился к ответчику в период действия гарантии на приобретенный смеситель, а также в пределах пятнадцати дней с момента заключения договора купли — продажи и передал товар. Поскольку отказ ответчика от возврата денежных средств является неправомерным, суд пришел к выводу об отмене решения суда первой инстанции, и вынесении нового решения, которым исковые требования удовлетворены.

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