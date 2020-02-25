В Оренбурге задержан вор-рецидивист он крал деньги через сайт объявлений

Сотрудниками полиции задержан житель Оренбурга, подозреваемый в совершении краж с лицевых счетов пожилых людей.

В Оренбурге полиция задержала 40-летнего неоднократно судимого жителя Оренбурга.

Мужчина звонил пожилым людям, размещавшим объявления о продаже личных вещей на сайте объявлений, говорил, что живет в другом городе, но готов перечислить на карту плату за товар, затем предлагал потерпевшим провести ряд манипуляций с мобильным приложением. Затем подозреваемый убеждал продавцов осуществить перевод на указанные им счета и электронные кошельки. В настоящее время установлена причастность к совершению 20 эпизодам краж денежных средств с личных счетов, сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.