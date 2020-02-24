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24 февраля 2020 г.

Бездомные собаки стали бедствием для жителей Оренбургской области

С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила отлова бездомных животных. Уничтожать бродячих псов теперь запрещено.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Бродячие собаки стали городским кошмаром. В разных районах Оренбургской области можно услышать  истории о том, как собаки искусали ребенка, как набросились на домашнего кота, как загрызли домашнее животное.

  • хутор Степановский

Девочка 11 лет надевала коньки, собака подбежала к ней набросилась и сильно покусала её. Родители отвезли ребенка в больницу, где ей прописали курс уколов от бешенства. Собака до сих пор бегает по хутору.

  • заповедник «Оренбургский»

За последние две недели инспекторы заповедника «Оренбургский» нашли третью косулю, которую растерзали бродячие собаки, забредшие на территорию заповедника. Об этом рассказал старший государственный инспектор Оренбургского заповедника Дмитрий Немальцев.

  • село Нежинка

Уже не возможно больше молчать! Когда же наши власти начнут что-то решать с бродячими собаками? Со двора невозможно выйти! Я взрослый человек на работу боюсь идти, а что говорить про ребёнка? Мне ее что, в школу не отпускать!? Ладно бы они просто бегали по улице, так нет же! Они кидаются на людей! Район старой конечной, переулок Южный.

  • Роспотребнадзор

Безнадзорные или бесхозные собаки — источник возбудителей болезней, общих для человека и животных, таких как бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз, дифиллоботриоз, описторхоз, тениидозы, трихинеллез, эхинококкоз, токсаскаридоз, токсокароз и другие, их порядка 300.

Попав в окружающую среду, возбудители некоторых инфекций могут оставаться жизнеспособными очень длительное время (иногда до года). Чаще всего заражение происходит при контакте больных животных или носителей со здоровыми, в этом плане наибольшую опасность представляют массовые скопления животных. Однако, вирусы могут передаваться не только при непосредственном контакте, но и опосредованно: воздух, воду, предметы ухода, обувь и одежду человека. Очень велик риск заражения при обнюхивании здоровой собакой испражнений, оставленных зараженной особью. А, учитывая степень заражения дворовых территорий, детских площадок, песочниц фекалиями, существует вероятность инфицирования людей и в особенности детей. Так что мигрирование стай приводит к распространению всех инфекций, которыми болеют домашние животные.

Из года в год растёт количество нападений собак на людей. Результаты нападений собак — страшные травмы, инвалидность, смерть, сломанные жизни людей, оставшихся в живых. Самые страшные случаи, когда страдают дети.

Укус является болезненным, и несёт опасность заразиться бешенством. Поэтому при укусе собаки необходима неотложная медицинская помощь и дальнейшее лечение.

  • Ученые

Собака — не только друг человека, но и серьезная угроза для дикой природы.

По данным ученых, собаки стали одной из причин исчезновения около 10 видов диких птиц и животных.

Собаку можно назвать третьим по экологической опасности видом животных, распространившихся благодаря человеческой деятельности. Опаснее только кошки и крысы.

Как говорят исследователи, сейчас собаки угрожают существованию еще почти 200 видов живых существ по всему миру. Некоторые из этих видов находятся на грани вымирания.

Факты

Бездомная собака чаще всего это не потерявшее хозяина животное — это естественная форма дикой собаки. У нее никогда не было хозяина. Они живут с нами уже минимум 5500 лет, точно так же как крысы и мыши. И размножаются с удивительной скоростью. Домашние питомцы, даже бойцовские породы обречены на смерть от стаи диких собак.

Бездомные собаки — уничтожают кошек, косуль, бобров, белок, птиц наземного гнездования. Собаки плодятся как кролики и быстро сжирают и убивают все, что шевелится в округе. А если не голодны, то просто разрывают все, что найдут, ради развлечения и установления положения в стае.

Закон

  • С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила отлова бездомных животных. Уничтожать бродячих псов теперь запрещено. Их будут ловить, стерилизовать и после этого отпускать обратно на улицу.
  • Особи, представляющие опасность для людей, должны не умерщвляться, а помещаться в приют и содержаться там до их естественной смерти.
  • Действующие положения закона уже сейчас запрещают истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей. Их защищает также Уголовный кодекс, он предусматривает наказание за жестокое обращение с животными.

 

 

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