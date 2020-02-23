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23 февраля 2020 г.

Орчанину избившему медсестру ограничили свободу

Мужчина нанес медсестре не менее пяти ударов в область головы и лица, затем стал душить

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Мировым судьей судебного участка №8 Ленинского района г.Орска вынесен приговор в отношении местного жителя, угрожавшего убийством медсестре в здании больницы.

В 2019 году, находясь в помещении процедурного кабинета орской городской больницы, подсудимый, в ходе ссоры с потерпевшей, занимающей должность медсестры, схватил её одной рукой за шею, а другой нанёс не менее пяти ударов в область головы и лица, затем стал с силой сдавливать пальцами руки шею потерпевшей, высказывая при этом в адрес последней угрозы убийством. Свои действия мужчина прекратил только после того как из соседней комнаты в процедурную забежал пациент и помог потерпевшей.

Судом было установлено, что виновный, являясь бывшим сожителем потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью примирения, явился к последней на работу. Девушка стала требовать покинуть кабинет, в связи с чем, произошел конфликт.

С учетом всех обстоятельств дел, орчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев с установлением ограничений:

  • Не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.
  • Не выезжать за пределы города Орска без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.

Возложена обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц — для регистрации.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

ИсточникПресс-служба Ленинского районного суда г. Орска оренбургской области
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