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21 февраля 2020 г.

Кто стал Мистером ОГУ

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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«Мистер ОГУ» Кирилл Рожков: продолжу заниматься танцами

20 февраля в ДК «Россия» прошел конкурс на звание лучшего «Мистер студент ОГУ – 2020». В нем приняли участие 17 студентов из ОГУ и филиалов из Бузулука, Орска и Кумертау. Звание «Вице-мистер ОГУ» получили Артем Васильев и Талгат Исмурзинов. Главный титул «Мистера студента ОГУ» получил студент третьего курса Института менеджмента Кирилл Рожков.

Я ощущал сильную поддержку от мамы

– Неожиданно услышать свое имя. Приятно, естественно, – радуется после награждения Кирилл. – Я ощущал сильную поддержку от мамы, она сидела в зале. Хочу выразить благодарность ансамблю «Жемчужинка» – моей семье! Они очень мне помогли в подготовке к конкурсу, поддерживали на протяжении всего выступления.

Кирилл планирует продолжать заниматься танцами, пробовать себя в различных сферах деятельности, поступать на магистратуру.

Тема конкурса этого года – «Путешествие вокруг света». Конкурс проходил в 4 этапа: визитная карточка, музыкальная зарисовка, интеллектуальный марафон и танцевальный конкурс. Зал остался в восторге от национального ирландского танца Кирилла Рожкова и монолога в образе Стива Джобса от Егора Перницкого, представляющего США. Талгат Исмурзинов, студент Университетского колледжа ОГУ, выделялся постановкой по мотивам индийских фильмов.

Я кайфую от того, что делаю

– Я кайфую от того, что делаю, – делится своими эмоциями между выступлениями один из участников, студент-филолог Эдуард Саргсян. – Я делаю просто от души. То, что чувствую, то, что умею и люблю.

Зрительный зал превратился в одно целое. Было уже неважно, за кого пришли болеть ребята. К последнему конкурсу поддерживали всех!

– Каждый вызвал тем или иным выступлением отклик в душе. Все молодцы: выразительны, артистичны, изобретательны, – отметила ректор ОГУ Жанна Ермакова.

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