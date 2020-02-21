14-летний Рутгер Гарехт получил паспорт

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в зале Культурного центра Управления МВД России по Оренбургской области сотрудники полиции вручили самый важный документ молодым оренбуржцам.

Рутгеру 1 февраля исполнилось 14-лет, 20 февраля он получил свой первый паспорт.

Рутгер Гарехт

Вчера был у меня торжественный и волнительных день.Я ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ!

А Вы помните тот день, когда вручали паспорт вам?

20 апреля 2018 года состоялся финал вокального шоу «Голос.Дети», в котором победу одержал Рутгер Гарехт. Он набрал 49% голосов зрителей и впервые за весь проект принес победу команде Пелагеи.

Рутгер Гарехт