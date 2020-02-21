14-летний Рутгер Гарехт получил паспорт

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в зале Культурного центра Управления МВД России по Оренбургской области сотрудники полиции вручили самый важный документ молодым оренбуржцам.
Рутгеру 1 февраля исполнилось 14-лет, 20 февраля он получил свой первый паспорт.
Рутгер Гарехт
Вчера был у меня торжественный и волнительных день.Я ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ!
А Вы помните тот день, когда вручали паспорт вам?
20 апреля 2018 года состоялся финал вокального шоу «Голос.Дети», в котором победу одержал Рутгер Гарехт. Он набрал 49% голосов зрителей и впервые за весь проект принес победу команде Пелагеи.
Рутгер Гарехт
«Мое имя придумал папа. Маме понравилось, и она согласилась. Я хожу на спортивную гимнастику, у меня первый юношеский разряд. А еще я играю на скрипке. Мне нравится и музыка, и танцы. Я не люблю, чтобы мне все легко доставалось, я всего хочу добиться сам».