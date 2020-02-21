В Новотроицке разыскивают водителя скрывшегося после ДТП

15 февраля в 11 часов вечера в Новотроицке произошло ДТП. Напротив дома №24а по улице Марии Корецкой, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на автомобиль Hyundai Accent. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

В результате дорожной аварии иномарка получила механические повреждения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Новотроицка устанавливают очевидцев происшествия. Ели вам известна информация о данном ДТП, полиция просит связаться по телефонам: 8(3537) 64-09-80, 8-987-777-21-22 или 02.