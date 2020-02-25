Энергетики «Оренбургэнерго» призывают жителей соблюдать осторожность при сходе снега с крыш частных домов.
Из-за потепления, которое наступило в большинстве районов Оренбургской области, с крыш малоэтажных домов стали сходить ледовые глыбы и снег. Падая, они часто повреждают провода, отходящие от опоры ЛЭП до фронтонов домов. Это приводит к отключению электрической энергии в доме.
Чтобы избежать обесточивания, владельцам домов лучше всего заранее предусмотреть снегозадерживающие приспособления. Если их нет, необходимо счищать снег и наледь с крыш.
Филиал «Оренбургэнерго» обращает внимание владельцев частных домов на электробезопасность при уборке снега с крыш. Во время работы не следует приближаться к электрическому проводу ближе, чем на 1 метр.
Если провод оборвался, помните о правилах электробезопасности:
- Не приближайтесь к оборванному проводу.
- Не пытайтесь самостоятельно подключить провод к электросети.
- Немедленно сообщите об обрыве на «горячую линию» «Оренбургэнерго» 8(3532) 98-48-48, диспетчерскую службу электросетей или по телефонам экстренных служб: 112, 02.
- Спокойно сообщите о проблеме, назовите адрес и контактный телефон.
- Если у вас есть возможность, не оставляйте место происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной бригады энергетиков.