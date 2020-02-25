Энергетики «Оренбургэнерго» призывают жителей соблюдать осторожность при сходе снега с крыш частных домов.

Из-за потепления, которое наступило в большинстве районов Оренбургской области, с крыш малоэтажных домов стали сходить ледовые глыбы и снег. Падая, они часто повреждают провода, отходящие от опоры ЛЭП до фронтонов домов. Это приводит к отключению электрической энергии в доме.

Чтобы избежать обесточивания, владельцам домов лучше всего заранее предусмотреть снегозадерживающие приспособления. Если их нет, необходимо счищать снег и наледь с крыш.

Филиал «Оренбургэнерго» обращает внимание владельцев частных домов на электробезопасность при уборке снега с крыш. Во время работы не следует приближаться к электрическому проводу ближе, чем на 1 метр.

Если провод оборвался, помните о правилах электробезопасности: