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25 февраля 2020 г.

Грозит 2 года колонии: оренбуржец избил предполагаемого любовника жены сковородой

Ревнивый супруг разобрался с соперником с помощью сковороды

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Соль-Илецке 55-летний мужчина расправился с предполагаемым любовником жены.

В ходе ссоры сосед нанес соседу несколько ударов сковородой по голове.

— 55-летний приревновал свою жену предположив, что жена изменяет ему с 30-летним соседом. Увидев обидчика, мужчина избил более молодого возлюбленного «неверной» жены.

Пострадавшего с многочисленными ушибами и тяжёлой травмой головы привезли в больницу Соль-Илецка, — пояснили в полиции. — Из медицинского учреждения о криминальном характере повреждений сообщили в правоохранительные органы. Полицейские в короткие сроки установили личность разгневанного мужа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья». За избиение любовника ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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