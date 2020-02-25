Грозит 2 года колонии: оренбуржец избил предполагаемого любовника жены сковородой

В Соль-Илецке 55-летний мужчина расправился с предполагаемым любовником жены.

В ходе ссоры сосед нанес соседу несколько ударов сковородой по голове.

— 55-летний приревновал свою жену предположив, что жена изменяет ему с 30-летним соседом. Увидев обидчика, мужчина избил более молодого возлюбленного «неверной» жены.

Пострадавшего с многочисленными ушибами и тяжёлой травмой головы привезли в больницу Соль-Илецка, — пояснили в полиции. — Из медицинского учреждения о криминальном характере повреждений сообщили в правоохранительные органы. Полицейские в короткие сроки установили личность разгневанного мужа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья». За избиение любовника ему грозит до 2 лет лишения свободы.