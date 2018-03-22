Специалисты из Москвы проконсультируют детей с врожденными пороками сердца

В ходе консультативного приема специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ (г.Москва) проведут отбор детей города Оренбурга и районов области с врожденными пороками сердца на высокотехнологичное оперативное лечение, а также проконсультируют ранее прооперированных пациентов.

Прием пройдет 23 марта, в консультативно-диагностическом центре Областной детской клинической больницы. Для консультации необходимо иметь направление детского кардиолога или педиатра.

Как комментирует главный детский кардиолог регионального минздрава Антон Рощупкин, многолетнее плодотворное сотрудничество специалистов области с коллегами головного кардиохирургического центра РФ, а также другими федеральными клиниками обеспечивает своевременное оказание высокотехнологичной кардиохирургической помощи детям с врожденной сердечной патологией. На протяжении многих лет отсутствует очередь на получение необходимой операции.

Ежегодно в такой помощи нуждаются около 250 детей области. Хирургическая помощь оказывается не только в плановом порядке, но и экстренно – такие пациенты составляют четвертую часть от общего числа прооперированных.

Благодаря антенатальному ультразвуковому скринингу беременных женщин, врожденный порок развития малыша выявляется еще до его рождения. В таких случаях будущая мама заблаговременно направляется в федеральный центр на родоразрешение, где ребенку сразу после появления на свет выполняется необходимое высокотехнологичное вмешательство. Такую помощь оренбургские пациенты получают в федеральных клиниках Москвы, Челябинска, Пензы, Самары.