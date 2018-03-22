В Правительстве РФ Юрий Берг обсудил вопросы развития социальной сферы региона

22 марта, губернатор Оренбургской области работает в Москве. В Правительстве Российской Федерации состоялась встреча главы региона Юрия Берга и вице-премьера Ольги Голодец, где обсудили финансовые вопросы развития социальной сферы Оренбургской области.

Речь шла об укреплении материальной базы систем здравоохранения и образования региона и федеральных программах, в которых участвует Оренбуржье. В частности были рассмотрены вопросы строительства медицинских учреждений и учреждений дошкольного образования, аппаратного оснащения онкологической службы и ряд других вопросов.

Этим же темам будет посвящена встреча губернатора с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком, запланированная на вторую половину дня.

Также в ходе рабочей поездки в Москву Юрий Берг встретится с руководством ООО УК «Металлоинвест» и ОАО «Трубная металлургическая компания» и примет участие в заседании попечительского совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Завтра, 23 марта, губернатор Оренбургской области будет участвовать в Совете при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, который пройдет в Нижнем Новгороде.