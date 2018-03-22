Следственными органами СК РФ по Оренбургской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении декана факультета экономики и управления ОГУ, обвиняемой в получении взяток. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в течении нескольких месяцев 2016 года обвиняемая, пять раз получила взятки от студентов университета через посредника, который перечислял ей деньги на банковский счет. Сумма взяток составляла от 9 до 47 тысяч рублей от каждого студента. За эти немалые суммы женщина ставила студентам положительные оценки.

Во время следствия женщина была отстранена от работы, а на имущество — деньги и недвижимости всего на общую сумму более 14 млн. рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.