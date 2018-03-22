Развязка с круговым движением уже в 2018 году появится на пересечении Загородного шоссе с улицей Гаранькина и поворотом на Ростоши-2. Об этом сообщает РИА56.

Отметим, что победителем аукциона на строительство ещё одного кольца в областном центре стала компания «Благоустроитель». Развязка на объездной обойдется бюджету почти в 35 миллионов рублей. К работам компания должна приступить 1 июня, а сдать объект – 30 сентября 2018 года.

Кроме того в 2018 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре появятся улицы Саморядова, Хусаинова и завершится строительство проезда Северного.