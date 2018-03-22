Звуки тревожной сирены раздадутся в Оренбурге в пятницу 30 марта. Об этом сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга.

В соответствии с планом основных мероприятий Оренбургской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 30 марта в 11.45 по местному времени будет проводиться проверка готовности технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Оренбургской области (РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), установленной на потенциально опасных объектах экономики, с включением оконечных устройств (электросирен) и доведением речевой информации до населения по телеканалам: «Россия-1», «Россия — 24», «ОРТ» и радиостанции «Маяк».

Услышав звук электросирен, не нужно предпринимать никаких действий, включите телерадиоприемники, абонентские устройства проводного вещания для прослушивания речевой информации.