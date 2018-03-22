22 марта в городской администрации состоялся очередной информационный брифинг для представителей СМИ. О профилактике заболеваемости туберкулезом на территории Оренбурга рассказала начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации города Оренбурга Татьяна Даньшина.

По решению Всемирной организации здравоохранения, начиная с 1993 года, 24 марта во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно в 1993 году туберкулез был объявлен национальным бедствием.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 9,5 миллионов больных туберкулезом, инфицировано возбудителем туберкулеза около 70 % всего взрослого населения планеты, ежегодно от туберкулеза умирают более 2 миллионов человек.

Ещё задолго до открытия природы инфекционных заболеваний предполагали, что туберкулез — заразная болезнь. В России туберкулез назывался чахоткой (от слова «чахнуть») и считался неизлечимым заболеванием.

В 1882 году в Германии Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза, которого назвали бациллой Коха, и получил за это Нобелевскую премию. Впервые он же создал туберкулин, который позже стал использоваться в диагностических целях.

В 1895 году Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. Это открытие в дальнейшем сыграло огромную роль в развитии диагностики туберкулёза.

В 1910 году французы Шарль Манту и Феликс Мендель предложили внутрикожный метод введения туберкулина для диагностики туберкулеза (реакция Манту).

В 1919 году французы — микробиолог А. Цальметт и ветеринарный врач К. Жерен — создали вакцинный штамм микобактерии туберкулёза для противотуберкулезной вакцинации людей. Штамм был назван «бациллы Цальметта-Жерена». Впервые вакцина БЦЖ была введена новорождённому ребёнку в 1921 году, ребенок выжил и не заболел туберкулезом.

Первый советский организатор здравоохранения Н.А Семашко в 1928 году в СССР рекомендовал вакцинировать БЦЖ новорождённых из очагов туберкулёзной инфекции. В 1935 году был издан приказ о вакцинации БЦЖ в широких масштабах не только в городах, но и в сельской местности. В середине 1950-х вакцинация новорождённых стала обязательной.

Основной источник инфекции – больной с открытой формой туберкулеза. Палочки Коха разносятся по воздуху в виде мельчайших капель с мокротой при кашле и чихании. При вдыхании зараженного воздуха палочки Коха попадают в организм и могут вызвать заболевание. Самым частым органом-мишенью становятся лёгкие, реже бывает туберкулез мозга и мозговых оболочек, костей, глаз, суставов, кишечника.

Палочка Коха достаточно устойчива во внешней среде. Например, в высохшей мокроте сохраняет свою активность до полутора лет, на страницах книг – до 3 месяцев. Быстро погибает под воздействием солнечных лучей, УФО, под воздействием хлорсодержащих дезсредств.

Палочки Коха, попавшие в организм, далеко не всегда вызывают заболевание, а только тогда когда организм ослаблен, снижен иммунитет, присутствуют другие инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ), когда человек злоупотребляет алкоголем, курит, имеет другие вредные привычки.

Татьяна Даньшина отметила, что эпидемическая ситуация в городе Оренбурге оценивается как стабильная.

— Сегодня в Оренбурге наблюдается положительная тенденция снижения заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза. Так, заболеваемость по городу Оренбургу составляет 51,5 на 100 тыс. человек, по Оренбургской области — 55,4 на 100 тыс. Показатель по РФ (за 2016 год) — 45,6 на 100 тыс. В Оренбурге заболеваемость снизилась на 16,7%, количество активных больных — на 10,2%, лиц с открытыми формами туберкулеза стало меньше на 14,6%, — рассказала Татьяна Борисовна.

Заразиться туберкулезом можно где угодно — в гостях, в общественном транспорте, магазине и любом другом многолюдном месте. Туберкулез — излечимое заболевание. Срок лечения — от полугода и больше. Если больной прерывает лечение, туберкулез вспыхивает вновь с большей силой, причем, приобретается устойчивость к противотуберкулезным препаратам, а это дополнительная сложность в лечении и увеличение его продолжительности.

Туберкулез легче профилактировать, а это, прежде всего, ведение ЗОЖ, ежегодная флюорография. Для детей — вакцинация, ежегодная туберкулинодиагностика (реакция Манту) и диаскинтест.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2004 года № 715, туберкулез признан социально значимым и опасным для окружающих заболеванием. Распоряжением Минздрава Оренбургской области № 2430 определены категория граждан и кратность в прохождении флюорографического обследования.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья (статья 13 закона Оренбургской области об охране здоровья граждан № 1066) относится информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, куда относится и профилактическая работа по туберкулезу.

Администрация Оренбурга на протяжении пяти лет плодотворно работает с городским противотуберкулезным диспансером. За 2017 год диспансер организовал восемь выездов передвижной установки с цифровым малодозовым флюорографом на площадки города — таким образом можно выявить не только туберкулез, но и ряд других заболеваний. Бесплатно обследовано около 1000 человек, есть факты диагностики туберкулеза и других бронхолегочных заболеваний. К обследованию привлекаются и семьи с подростками, состоящими на всех видах учета в КДН.

Ежегодно в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом мэрия совместно с городским тубдиспансером проводят ряд мероприятий профилактической направленности. И 2018 год — не исключение.

19 марта с целью привлечения внимания молодежи к проблемам туберкулеза и призывом к здоровому образу жизни в спортивно-оздоровительном центре «Гиппократ» проведен второй открытый чемпионат города по спортивным танцам среди детей и подростков с символическим названием «Белая ромашка».

23 марта с целью приближения медицинской помощи к населению, увеличения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи на территории поликлиники №1 ГБУЗ «ОГКПТД» с 10:00 до 15:00 будет работать передвижная установка с цифровым малодозовым флюорографом. Все жители города Оренбурга, имеющие при себе паспорт, смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование, получить консультацию пульмонолога и фтизиатра.

В городе проводится масштабная работа по информированию жителей. В общественном транспорте размещены листовки, содержащие всю самую необходимую информацию об этом заболевании и мерах предосторожности. Распространено более 20 тысяч буклетов по профилактике туберкулеза, организовано звуковое оповещение на остановках общественного транспорта.

— Только совместными усилиями мы можем дать достойный отпор этой коварной болезни! — резюмировала в завершение брифинга Татьяна Даньшина.