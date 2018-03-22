Новотроицкие студенты представили школьникам металлургические профессии

Студенты НПК и НФ МИСиС — базовых учебных заведений «Уральской Стали», входящей в Компанию «Металлоинвест», — подготовили для учащихся новотроицких школ «Презентацию металлургических профессий».

Профориентационное мероприятие, инициированное Уральской Сталью, как потенциальным работодателем, ежегодно собирает полный зал Дворца металлургов. В формате КВН будущие металлурги рассказывают и показывают новотроицким школьникам особенности своих будущих специальностей, помогая старшеклассникам сделать правильный выбор в пользу будущей востребованной профессии.

Традиционно в зависимости от специальности в конкурсе принимают участие шесть команд студентов из новотроицкого политехнического колледжа и новотроицкого филиала МИСиС. В этом году свои профессии презентовали учащиеся НПК рабочих специальностей: «Машинист крана металлургического производства» и «Машинист локомотива», «Коксохимическое производство» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Студенты НФ МИСиС представили направления подготовки высшего образования: «Технологические машины и оборудование» и «Прикладная информатика».

По мнению компетентного жюри, в состав которого вошли руководители АО «Уральская Сталь», наиболее ярким и содержательным было выступление команды механиков НПК. Второго места удостоились машинисты локомотивов и машинисты кранов из НПК. Третье место разделили коксохимики НПК, механики и программисты НФ МИСиС.

Команды-победители получили Почетные грамоты и подарки от Металлоинвеста. За подготовку студентов отмечены и преподаватели НПК и НФ МИСиС.

На протяжении многих лет профориентационная работа с профильными учебными заведениями в регионах присутствия Металлоинвеста является неотъемлемой частью кадровой политики Компании. Программа реализуется совместно с преподавательским составом колледжей и вузов с целью привлечения выпускников школ к поступлению в данные образовательные учреждения и повышения престижа профессий, востребованных на предприятиях Компании, в том числе и на Уральской Стали.

Партнерство между Металлоинвестом и профильными учебными заведениями Новотроицка имеет многолетнюю историю. При поддержке Компании осуществляется комплексная программа развития НПК и НФ МИСиС. За счёт Металлоинвеста совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений. Преподаватели имеют возможность проходить стажировку на производственных площадках Уральской Стали, а студенты – практику, выпускники получают гарантированное трудоустройство на комбинат. В учреждениях действует ряд стипендиальных и корпоративных программ, ведь Компания рассматривает студентов, как потенциальный кадровый резерв.