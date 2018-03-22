Оренбургские теннисисты вернулись из Португалии победителями

Действующий чемпион Европы – оренбургский клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» первый полуфинальный матч Лиги европейских чемпионов проводил в Лиссабоне с многократным чемпионом Португалии – клубом «Спортинг».

Около трёх часов захватывающее зрелище держало в напряжении многочисленных местных болельщиков. Это была потрясающая по невероятному накалу и красоте игра. Хозяева корта очень хотели победить, но этот вечер был явно не их…

Оренбургские газовики показали отличную командную работу, играли вдохновенно и одержали блестящую победу со счётом 3:0!

Травма третьей ракетки мира Дмитрия Овчарова внесла существенные коррективы в расстановку российского клуба. После исполнения гимнов России и Португалии, в первой встрече Владимиру Самсонову противостоял чемпион Африки – нигериец Квадри Аруна. В невероятно напряжённой игре наш капитан и «профессор» настольного тенниса сумел сдержать натиск соперника, а затем продемонстрировал высочайшую технику и тактику игры и вырвал победу.

Во втором поединке встречались лидеры команд – Жоао Монтейро и наш Джун Мизутани. Три сета потрясающей игры Мизутани. Джун играл в ураганном темпе, его комбинации были остры, точны и успешны. Во втором сете по ходу поединка счёт был даже 8:0! И это против первого номера португальского «Спортинга» — чемпиона Европы! В результате вторая победа в копилке оренбуржцев. «Факел» повёл 3:0! Но это была ещё не победа!

Дмитрию Овчарову, выступающему с серьёзной травмой тазобедренного сустава на обезболивающих уколах предстояло сломить сопротивление нового чемпиона Португалии Диого Корвальо. И он блестяще с этим справился, проведя встречу в остро атакующем стиле.

Победные 3:0 клуба «Факел-Газпром» в первом матче самого престижного Кубка Европы – серьёзная заявка на выход в финал Лиги европейских чемпионов. Однако, судьба путёвки в финал решится в г. Оренбурге в ответном матче 6 апреля 2018 года. Подробнее.