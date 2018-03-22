15 марта 2018 года ушел из дома и не вернулся Денис Черственский. Последний раз мужчину видели на озере Малахово в районе Сакмарской ТЭЦ.

Мужчина был одет в кожаную черную куртку, коричневый свитер, черные вельветовые брюки и синюю вязанную шапку без подворота. Был обут в ботинки черные с замками.

Из особых примет можно выделить шрам на спине от ножевого ранения, татуировку «роза ветров» на плечах. Также можно отметить хромоту на правую ногу.

Сотрудники полиции Оренбурга просят оказать содействие в розыске пропавшего Дениса Черственского. Если вы обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (3532)79-67-66, 79-67-02 или 02.