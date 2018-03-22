В Оренбуржье вводятся дополнительные меры по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал Указ о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер по предупреждению заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения региона.

Так, руководству министерств рекомендовано ограничить проведение всех видов культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

Министерству здравоохранения Оренбургской области необходимо ввести в действие поэтапные планы перепрофилирования стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ. В частности организовать проведение раздельного приема пациентов с признаками гриппа и ОРВИ в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области, оказывать первичную медицинскую помощь больным с симптомами гриппа и ОРВИ преимущественно на дому. Также обратить особое внимание на выявление и постоянное медицинское сопровождение беременных женщин с признаками заболевания.

Также региональному минздраву рекомендовано обеспечить своевременный перевод из стационаров соматического профиля пациентов с признаками ОРВИ в инфекционные или перепрофилированные отделения для госпитализации по клиническим показаниям. Вести работу медицинских организаций по режиму инфекционных стационаров с учетом эпидемиологической ситуации до снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Не допускать внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, пневмоний. Оказывать медицинскую помощь и динамичное наблюдение, своевременную госпитализацию больных с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей из детских образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей, общежитий и проживающих в неблагоприятных бытовых условиях. Обеспечить наличие запаса противовирусных и симптоматических препаратов, средств индивидуальной защиты в медицинских и фармацевтических организациях.

Министерству образования Оренбургской области совместно с руководителями образовательных организаций всех типов поручено обеспечить учет посещаемости обучающихся образовательных организаций в разрезе классов (групп) с выяснением причин их отсутствия. Приостанавливать поэтапно учебный процесс в общеобразовательных организациях по причине заболевания гриппом и ОРВИ, исходя из эпидемиологической ситуации.

В документе также говорится о необходимости обеспечения в образовательных, лечебно-профилактических организациях, учреждениях социальной защиты текущую дезинфекцию, ношение масок. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, не допускать к занятиям или работе людей с признаками заболевания гриппом и ОРВИ. Прекратить допуск посетителей в образовательные, лечебно-профилактические организации и учреждения социальной защиты с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Организовать проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди лиц, не вакцинированных против гриппа, в детских домах и интернатах, образовательных организациях, в стационарах лечебно-профилактических организаций.

Главам муниципальных образований Оренбургской области рекомендовано установить личный контроль за выполнением плана подготовки и про-ведения противоэпидемических мероприятий на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона.

Руководителям предприятий торговли, общественного питания, общественного транспорта, организаций, оказывающих услуги населению, независимо от форм собственности необходимо принять меры по защите работников от заболевания гриппом и ОРВИ.

Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области губернатор поручил усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.