Чтобы сохранить родительские права женщина 11 раз кодировалась. Не помогло

Мать двух малолетних девочек, будучи лишенной в марте 2017 года родительских прав за то, что злоупотребляла алкоголем и уклонялась от воспитания своих детей, попыталась восстановиться в родительских правах в связи с тем, что прошла кодировку и устроилась на работу.

Прокуратура Ташлинского района вступила в гражданское дело для дачи заключения по восстановлению нерадивой матери в родительских правах.

Правда вскрылась на судебном заседании. Женщина 11 раз проходила процедуру кодировки, но это не помогло, женщина продолжала пить. Устроиться на работу также не получилось, из-за чего образовалась задолженность по алиментам.

Суд с учетом заключения прокуратуры района и органов опеки и попечительства, отказал в удовлетворении искового заявления о восстановлении в родительских правах в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры области.