Женщина-рецидивистка напала на соседку из-за ревности

Ранее судимая за угрозу убийством, мать двоих детей, которая приревновав своего мужа к соседке, в хмельном состоянии пошла разбираться с соперницей, для её устрашения взяла нож.

Соперница оказалась не из робкого десятка и зная своенравный нрав своей соседки, а так же прежнюю судимость вызвала сотрудников полиции, которые приехали незамедлительно и кровопролития удалось избежать.

Прокуратурой Ташлинского района поддержано обвинение в отношении женщины. Приговором районного мирового судьи, она признана виновной в совершении преступления и ей с учётом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев. Отбывать которые она будет в колонии-поселении, если не будет заниматься своими детьми.

Суд отсрочил отбывание наказание до достижения детьми ревнивицы 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ташлинского района.