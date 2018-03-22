Сергей Романович сделал себе операцию по пересадке бороды ради денег

Российский актер Сергей Романович, чтобы прорекламировать клинку по пересадке волос — сделал пересадку волос с затылка на лицо.

Об этой необычной процедуре звезда сериала «Ольга» рассказал на своем Ютуб канале. Парень опубликовал видеозапись на которой рассказывает подробности и особенности данной операции.

Сергей Романович

25-летний актер Сергей Романович, перенес сложную 12-часовую операцию, видео артиста набрало более 2 миллионов просмотров. В течение трех дней после операции Сергею запретили притрагиваться к лицу, поэтому он спал с завязанными руками и не снимал одежду, в которой был в клинике.

Поклонники остались шокированы смелостью молодого парня и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Многие порадовались за артиста и поддержали его стремление стать более «мужественным», но многим его поступок показался нелепым. Интернет-тролли при этом начали шутить про линию роста новоиспеченной бороды артиста. «Яйцебород», – отметил один из таких комментаторов. Романович, впрочем, подчеркивает, что это – нормальный вид бороды. Таким образом она растет почти у всех мужчин.

Сергей Романович сыграл в популярных сериалах «Кухня» и «Ольга», но самой знаковой для него стала роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения».