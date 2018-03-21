Почему надо хотя бы 1 раз в неделю делать себе ванну с содой для ног

Одним из самых универсальных и простых средств, которое используется как в медицине, так и в косметологии является пищевая сода. Можно сделать чудо-ванночку с содой например, чтобы снять усталость, напряжение, устранить потливость, зуд и жжение в ногах, при грибковых заболеваниях, лечении маленьких трещин, ссадин, мозолей. А также, чтобы смягчить огрубевшую кожу на ногах. Для получения положительного результата такие ванночки для ног необходимо делать регулярно хотя бы два раза в неделю.

Рассмотрим самый простой рецепт чудо-ванночки с содой в домашних условиях:

Добавить в ванночку с теплой водой шесть столовых ложек пищевой соды и тщательно перемещать.

После применения такой содовой ванночки спустя короткое время можно ощутить приятное облегчение, ведь значительно улучшается кровообращение. Можно также использовать такие ванночки, если ноги немного припухли, но прежде чем делать их необходимо проконсультироваться у высококвалифицированного врача, чтобы исключить какие-нибудь проблемы со здоровьем.

Пищевая сода

Пищевая сода очень эффективно применяется в комплексной борьбе с грибковыми заболеваниями, она смягчает кожу, вследствие чего легко можно очистить нужное место под ногтем. Также содовые ванночки очень полезны в борьбе с вросшими ногтями на ногах.

Содовые растворы часто применяют при стоматологических проблемах, например, регулярно прополоскав рот таким раствором возможно предотвращение возникновения на зубах кариеса.

Соду также используют с различными компонентами для очистки кожи лица, причем больших материальных затрат и много времени для этого не потребуется. Если смешать пищевую соду и коксовое масло, получится замечательное и эффективное средство для очистки кожи лица, избавления от пятен и прыщиков, уменьшит поры, навсегда уберет черные точки. Такое простое средство придаст вашей коже здоровый и сияющий вид, замедлит процесс старения. И все потому что в нем содержатся витамины К и Е, а также железо и насыщенные жиры. Смесь из кокосового масла и соды обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом, к тому же способна снимать различные раздражения на коже, в общем, польза колоссальная. В последнее время раствор с коксового масла с содой пользуется популярностью среди женщин разного возраста и имеет достаточно много положительных отзывов, что говорит о косметическом эффекте.