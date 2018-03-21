В 2017 году оренбуржцы оспорили кадастровую стоимость больше полутора тысяч объектов недвижимости, снизив ее почти в 2 раза

В 2017 году в Комиссию по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости при Управлении Росреестра по Оренбургской области поступило 1452 заявления, что в 2,8 раза больше, чем в 2016 году (518 заявлений).

Юридическими лицами было подано 703 заявления в отношении 765 объектов недвижимости, физическими лицами – 746 заявлений в отношении 791 объекта недвижимости. От органов государственной власти, органов местного самоуправления за 2017 год поступило 3 заявления по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости до рассмотрения заявлений, поступивших в Комиссию, составляла 43 467 820 тыс. руб., после рассмотрения – 22 897 142 тыс. руб., т.е. была снижена почти в 2 раза.

Информация о работе Комиссии находится в открытом доступе на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru.

Консультацию по вопросам кадастровой стоимости и ее оспаривании можно получить, позвонив в отдел кадастровой оценки Управления Росреестра по Оренбургской области по телефонам (3532) 64-50-64 (доб. 217, 221), (3532), 64-58-82, а также лично у начальника отдела Дмитрия Георгиевича Савченко, который ведет прием граждан каждый вторник с 08.30 до 10:30 по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 10, кабинет № 101.