Плохие мысли — причина всех проблем. Жалобы и нытье меняют ваш мозг

Быстрое развитие нейронауки, позволяет сделать следующие заключение: мозг может адаптироваться к окружающей среде и способен перенастраиваться.

Этот процесс мы определяем и активируем сами. Такими выводами поделилось Power Of Positivity.

Нейропластичность – обобщённое понятие, которое описывает постоянные изменения, которые происходят у человека в мышлении и развитии в течение всей жизни.

Такой опыт и навык позволяет человеку сделать следующие:

Постоянное стремление к новым знаниям повышает уровень IQ. Способность к обучению и приобретению новых навыков, которые будут использоваться для личностного развития. Возможность исцеления проблем в коре головного мозга. Мы являемся руководителями своего осознания и эмоционального настроения. Чтобы избавиться от вредного навыка и пагубных привычек, не стоит искать специальных брошюр с целебными схемами излечения. Достаточно запрограммировать свой мозг на это.

Единственный недостаток нейропластичности в том, что человек способен все это разрушить.

Наличие социума позволяет человеку двигаться в правильном направлении, что способствует выработки процветанию полезных навыков. Гибкость ума позволяет исправить все недостатки за небольшой промежуток времени, что показывает уникальность человеческого мозга.

Майкл Мерцених является экспертом в области нейробиологии и говорит, что: «Наша реакция, способ мышления и произведение эмоциональных порывов зависит от близости и степени взаимодействия левого и правого полушария могу между собой».

Появление пагубных и негативных привычек двигает мозг к саморазрушению, а положительные качества наоборот, к его процветанию. Это показывает, что нейропластичность может быть панацеей от всех болезней, так и причиной возникновения таковых.

Многие из нас пересекались с людьми, которые постоянно себя жалеют, пользуются ситуацией и не упускают возможности «пустить слезу». Постоянные негативные эмоции, способствует возникновению подобных ситуаций. Такие люди не только влияют на появление раздражительности и агрессивности, но и не могут понять причину появления таких эмоций. Все мы не идеальны и жаловаться на жизнь – удел многих. Но кто-то делает это раз в месяц, а кто-то каждую минуту.

Нытики

Разделить всех нытиков можно на 3 типажа:

Нытики, которые выплескивают негативные эмоции с целью привлечения внимания. От них исходят постоянные жалобы и рассказы, что их жизнь хуже всех. Рациональные люди не воспринимают таких людей и холодно к ним относится, что заставляет нытиков еще больше себя накручивать. Такие люди постоянно настроены на негатив и не ждут от жизни подарков. Нытики, которые в душе постоянно себя жалеют. С виду, человек не пускает слезы, у него нет рассказов о плохой жизни, но в душе он чувствует себя ущербным. Люди постоянно находятся в состоянии стресса и испытывают сострадание только к своей личности. Психологи дали термин такому типу «Повторное переживание мыслей или проблем, которые они не завершили». Нытики, которые использую вас только для источника, куда можно выплеснуть свои слезы. Такой типаж не требует сожаления либо помощи. Для них важно наличие слушателя.

Любая возможность, где нытик захочет выговориться, он её не упустит, вне зависимости от рентабельности и практичности информации. Постоянное сожаление приводит человека к появлению эмпатии и трудностей в восприятии мира.

Мы сами являемся «кузнецами своего счастья».

Поэтому преследование негативных эмоций никогда не приведет к положительным результатам.

Кто является виновником ситуации? Полушариям головного мозга намного легче делать акцент на негативных и отрицательных привычках и происшествиях, чем на положительных.

Поскольку зачастую негатив намного эмоционально лучше окрашен, чем позитив. Не стоит постоянно гнаться за положительными эмоциями, поскольку вы теряете ощущения контраста и адаптации.

Стоит использовать медитацию, чтобы познать свой духовный мир и избавиться от проблемы изнутри. Уделяйте медитации 20 минут в любое свободное время. Вы почувствуете духовное просвещение и ощущение легкости.