В Оренбурге идут конкурсные процедуры по выбору подрядных организации для проведения ремонтных работ в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

В 2018 году на реализацию мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано 1 460 млн. рублей, в т. ч. 730,0 млн. рублей из федерального бюджета, 730,0 млн. рублей из консолидированного бюджета Оренбургской области.

Предусмотрено проведение работ на 77 объектах дорожной сети агломерации:

6 объектов на дорогах федерального значения;

15 — на дорогах регионального и межмуниципального значения;

56 — на дорогах местного значения.

Планируется отремонтировать 110 км дорог, построить 4,5 км новых, а также ликвидировать 20 аварийно-опасных участков. При этом доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, увеличится с 50% до 57%.

27 февраля 2018 года управлением строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга в целях исполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации Оренбургского городского округа на 2018 год были объявлены 8 конкурсных процедур, из которых: 5 конкурсных процедур на ремонт 36 объектов улично-дорожной сети Оренбурга и 3 – по объектам капитального строительства автомобильных дорог (ул. Саморядова, ул. Хусаинова и пр. Северный).

На 19 марта 2018 года все аукционы проведены. В настоящее время идет рассмотрение поступающих жалоб и обращений, ведется работа по заключению и оформлению проектов муниципальных контрактов. Плановая дата заключения муниципальных контактов — 30 марта 2018 года.