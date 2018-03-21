Порноактриса Сторми Дэниелс доказала свою связь с Трампом на полиграфе

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом, впоследствии ставшим 45-м президентом США. Об этом сообщает NBC News.

NBC также получила официальные подтверждения от человека, который проводил указанный тест. Кроме того, телеканал опубликовал снимок, на котором Клиффорд запечатлена, предположительно, во время проверки. «Задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, Клиффорд прошла детектор лжи, который подтвердил ее отношения с Трампом», — отметил адвокат бывшей порноактрисы Майкл Авенатти. Юрист выразил убежденность в том, что «когда это все закончится, американцы узнают правду об этих отношениях и попытках их скрыть».

Защита Трампа подала в суд на экс-порноактрису за нарушение условий соглашения.

Защита президента США Дональда Трампа подала иск в суд в отношении бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд за нарушение соглашения о неразглашении информации об отношениях с Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса. Адвокаты призвали провести рассмотрение дела в закрытом режиме.

13 марта Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть Дональду Трампу 130 тысяч долларов за право свободно говорить об отношениях с президентом. Она также выразила готовность опубликовать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи.