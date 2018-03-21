17 марта 2018 года ушла из дома 16-летняя Черняева Елена Алексеевна и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают сотрудники ОП №2 (дислокация в селе Курманаевка) МО МВД России «Бузулукский».

Девушке на вид 16 лет, рост около 160 см, телосложение худощавое, волосы длинные темного цвета, глаза карие.

Была одета в куртку черного цвета с капюшоном, лосины черного цвета с белой надписью справой стороны, кофту серого цвета, кроссовки черно-белого цвета.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Елены Черняевой, просба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (35341) 2-15-98, 02.