Volvo и ГАЗель столкнулись в Орске. Пострадал один человек

20 марта в Орске произошло крупное ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль ГАЗЕль и легковой Volvo. В результате дорожной аварии пострадал водитель грузового автомобиля.

В пресс-службе полиции рассказали подробности происшествия. 29-летний водитель иномарки, двигаясь в городе Орске по объездной дороге со стороны Новотроицкого шоссе в сторону посёлка Мостострой, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем ГАЗЕль.

Автомобили получили сильные механические повреждения. Водитель ГАЗели обращался за медпомощью.