Сергей Балыкин: «С сегодняшнего дня подготовка к паводку, защита населенных пунктов и оренбуржцев является первоочередной задачей»

20 марта, в Оренбурге состоялось заседание межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2018 года под председательством первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.

Участие в обсуждении одного из самых актуальных вопросов предстоящего периода приняли руководители региональных министерств, экстренных служб, главы муниципальных образований, члены муниципальных паводковых комиссий, а также председатели КЧС городов и районов Оренбуржья.

Сергей Балыкин подчеркнул, что Оренбургская область ежегодно подвергается серьезным природным угрозам в период прохождения весеннего половодья. Этому во многом способствуют рельеф местности, климатические особенности Оренбуржья, а также нахождение ряда населенных пунктов, домовладений в зонах возможных подтоплений.

Первый зампред правительства отметил, что по имеющимся данным и прогнозам погоды на март — апрель паводок 2018 года может быть непростым. В этом году есть еще два отрицательных фактора, которые могут повлиять на прохождение паводка. Во-первых, сильное промерзание почвы. Если в прошлом году промерзание было до одного метра, то в 2018 на востоке области, например, до двух метров. Во-вторых, более чем в прошлые годы промерзание льда. Толщина льда на реках достигает от 70 см и более одного метра.

— Практически во всех территориях есть вопросы, которые в целях обеспечения защиты населения и безопасного прохождения паводка, нужно заблаговременно решать. Осталось немного времени, когда установятся устойчивые плюсовые среднесуточные температуры, начнется интенсивное движение паводковых вод. Надо иметь в виду, что в последние годы весенняя погода у нас в области характеризуется резким переходом от минусовых температур к высоким плюсовым, – сказал Сергей Балыкин. — Еще раз подчеркиваю важность ответственного подхода к работе по подготовке к паводку всех органов исполнительной власти, всех организаций и ведомств. Зоны и объекты, подверженные паводковой угрозе на местах в территориях, известны. Они четко прописаны местными органами власти в планах мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка по каждому городскому округу и муниципальному району, по каждому поселковому и сельскому совету. Подчеркиваю, с сегодняшнего дня подготовка к паводку, защита населенных пунктов и оренбуржцев является первоочередной задачей.

В рамках заседания обсуждались уже принятые меры по минимизации последствий паводка 2018, а также комплексу противопаводковых мероприятий, который предстоит завершить в ближайшее время.

О подготовке к весеннему половодью отчитались руководители муниципальных образований: Оренбургского, Илекского, Новосергиевского, Тоцкого, Первомайского, Адамовского районов и Сорочинского городского округа.

Также с докладами выступили начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Олег Долматов, заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению ЧС начальник управления гражданской защиты полковник Сергей Рыжов, директор департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Игорь Слепцов, заместитель руководителя Нижне-Волжского басcейнового водного управления — начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Сергей Ридель, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин, заместитель директора Главного Управления дорожного хозяйства области Вячеслав Шулаев, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области Александр Криволапов, первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Григорий Захаров.

Заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по территориальному управлению в Оренбургском регионе Константин Поляков рассказал о принимаемых мерах по подготовке к паводку и обеспечению безопасности железнодорожного движения в районе села Желтое.

— Мы провели противоаварийные мероприятия на данном месте. Было выгружено пять тысяч кубометров бутового камня, восемь тысяч путевого щебня, а также использован местный грунт. Высота 6 метров над уровнем реки. На данный момент разработаны несколько вариантов укрепления берега. До конца марта будет принято решение, какие из методов будут использовать в дальнейшем, — рассказал Константин Поляков.

Первый вице-губернатор обратил внимание участников заседания на ряд вопросов, которые необходимо держать на постоянном контроле. Так, главам муниципальных органов власти необходимо активизировать уборку от снега и льда улиц и придомовых территорий, организовать расчистку ливневок, водостоков и водоотводов в городах и населенных пунктах. В целях обеспечения пропуска вешних вод, недопущения заторов и подтоплений населенных пунктов, повсеместно в критических местах нужно в оставшееся время провести расчистку от снега, растительности и бурелома пойм рек и оврагов.

Особое внимание уделить маломобильным гражданам: инвалидам, старикам, больным. Провести подворные обходы. Решить все вопросы эвакуации населения, животных из зон паводковой угрозы, а также подготовить места временного размещения.

Кроме того, необходимо подготовиться к нормальному обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, которые могут быть изолированы в период паводка.

Главам городских округов и муниципальных районов поручено подготовить необходимую технику и снаряжения, средства спасения на воде.

Одна из важнейших задач муниципальных органов власти, поселковых и сельских советов — обеспечить экстренное оповещение населения в случае паводковой угрозы, поскольку угроза ЧС возникает нередко в ночное время и развивается динамично.

— Обращаю внимание на персональную ответственность глав муниципальных образований за обеспечение эвакуационных и спасательных работ. Имейте в виду, речь идет буквально о защите жизни и здоровья людей. Повсеместно на всех уровнях власти должен быть организован жесткий контроль за проводимой работой по подготовке к паводку, — подчеркнул Сергей Балыкин.