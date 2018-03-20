Двое мужчин за вечер ограбили торговую точку, угнали автомобиль и попали в ДТП

Двое жителей Оренбуржья находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить кражу в одной из торговых точек ТК «Локомотив». Дождавшись, когда владелец торговой точки, закрыл ее и ушел, они проникли внутрь помещения, сорвав навесной замок. Всего обвиняемыми был похищен товар на сумму 10 тысяч рублей.

С целью реализации похищенного товара, мужчины остановили такси и попросили водителя отвезти их в ломбард. Возле ломбарда мужчины уговорили водителя такси сдать похищенный товар по его паспорту. Когда водитель с одним из воришек ушли в ломбард, другой угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП.

По факту данных преступлений были возбуждены уголовные дела. В настоящее время прокуратурой Центрального района г.Оренбурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области по ч.1, 2 ст.158 УК РФ (Кража) и ч .1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Оренбурга для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления, составляет лишение свободы на срок до 5 лет.