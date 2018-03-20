Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF (Всемирный фонд дикой природы) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз. Сегодня это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд. человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

В России акция проводится с 2009 года при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Правительства Москвы. В 2017 году Час Земли стал самым масштабным за всю историю проведения в РФ — к акции присоединились 150 городов нашей страны.

В России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет проголосовать в защиту заповедников, за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Крупнейшая в мире экологическая акция в этом году состоится 24 марта с 20:30 до 21:30 . В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зданий с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования. Управление Росприроднадзора по Оренбургской области приглашает граждан региона принять участие в акции.

Более подробную информацию об акции можно найти на официальном сайте 60.wwf.ru.