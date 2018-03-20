Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Ространснадзор приостановил эксплуатацию всех самолетов Ан—148 российскими авиакомпаниями, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Такое решение, было принято после внеплановой проверки компании «Саратовские авиалинии».

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков, причина которого пока не объявлена.