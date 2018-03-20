Глава Оренбурга Евгений Арапов перед выбором: послушаться губернатора или не обидеть единомышленников

На прошедшей неделе в ходе совещания у губернатора Оренбургской области Юрия Берга произошла беспрецедентная для Оренбурга ситуация. Губернатор указал на дверь Артему Сафиуллину, директору муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». И тут же, в присутствии 32 человек, распорядился закрыть доступ в здание правительства Оренбургской области Артему Сафиуллину и Дмитрию Анисимову, начальнику управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга, пишет

В первой части статьи я постаралась разобраться в причинах, побудивших губернатора на столь решительный и болезненный выпад в сторону представителей власти Оренбурга. Глава города Евгений Арапов, по словам участников совещания, был нем, как рыба и красен, как вареный рак. Он и до сих пор хранит молчание по теме. При этом самый обсуждаемый сегодня вопрос в этом деле — послушается ли глава губернатора и примет ли кадровые решения?

Давайте разбираться.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕДОРОСЛЬ

Конечно, Евгений Арапов может не услышать пожеланий губернатора. По закону о местном самоуправлении глава города губернатору не подчинен. По факту в народе слывет байка, что глава Оренбурга чихает и то с позволения губернатора. Так может ли Арапов ослушаться Берга? Может. Мальчик он взрослый, амбициозный, губернаторское кресло примеряет наверняка. Может. Но не станет.

Безусловно, Юрий Александрович неоднократно рекомендовал Арапову не доводить задуманное на рынке пассажирских перевозок до абсурда. Не прислушался Арапов. Довел. Пришлось Юрию Александровичу, как сказано на сайте ria56.ru, взять сугубо муниципальную тему под личный контроль. Не в первый раз. Тут у аналитиков, да и неравнодушных горожан возникает вопрос о компетентности, соответствии, адекватности принятия решений.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов обратился к губернатору Бергу по поводу компетенций нового директора МКП практически сразу после назначения.

— Этого следовало ожидать, — уверен Владимир Фролов.

В депутатском обращение к Губернатору Оренбургской области Юрию Бергу говорилось о целесообразности снятия Сафиуллина с должности директора, как человека не имеющего представления о организации пассажирских перевозок в городе Оренбурге. В ответе от 12.03.2018 года министра экономического развития, промышленной политики и торговли Н.В.Безбородовой написано о проведении проверки совместно с администрацией города. И ни слова о поднятых мною вопросах о директоре Артеме Сафиуллине, о его некомпетентности, как руководителя МКП, о его безумных планах по передаче в аренду муниципального транспорта частным предпринимателям, видимо, «своим», и т.п. Но совещание прошло об итогах проверки только 14 марта у Губернатора и здесь уже все увидели, кто такой директор МКП А.Сафиуллин. И депутат Оренбургского горсовета, выигравший выборы в сентябре 2017 года путем заказного снятия нашего кандидата в депутаты А.Коровина от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в суде Ленинского района. Теперь пусть «компетентный» Арапов принимает всё на себя, как глава города Оренбурга.

Губернатор слово веское молвил. Ровно после него Артем Сафиуллин ушел на больничный, Евгений Арапов и Дмитрий Анисимов напрочь отказываются от любых комментариев по поводу совещания у губернатора. Сказать нечего? Видно на то, чтобы не выглядеть унтер-офицерской вдовой, грамотности хватает.

А ЧТО СКАЖЕТ «КРЫША» САФИУЛЛИНА?

О том, что Артем Сафиуллин — парень непростой, говорят многие. Его стремительная рекламная карьера заставила поискать причины. Конечно, сына председателя Законодательного собрания Оренбургской области Михаила Грачева они с Сергеем Фроловым грамотно вовлекли в дело, и на долю жирную не поскупились. Об этом много написано, не буду повторяться.

Ладно. Не напрягайте извилины. На то и нужна профессия журналиста, чтобы искать, рыть и вам, читателям, показывать скрытое от глаз публики за кулисами. А за кулисами должна быть очень важная персона, в простонародье «крыша». И она у Артема Рафаильевича есть!

После передела рынка рекламы в Оренбурге, о чем я тоже в первой части статьи говорила, один из замов главы Оренбурга в приватной беседе рассказал мне, как его очень попросили открыть все возможности для рекламного раздолья для Сафиуллина с компаньонами. Просили люди не простые, золотопогонные, ссылаясь на то, что «дядя» Артема Сафиуллина не кто иной, как начальник Управления Спецсвязи ФСО в ПФО Ринат Гильмутдинов.

За прошедшие после той беседы три года я еще неоднократно слышала о, якобы, родственных связях между Артемом Сафиуллиным и Ринатом Гильмутдиновым и поддержке, оказываемой «любимому племяннику». Вроде бы суды и УФАС чутко прислушивались к мнению «дяди», принимая решения сплошь в пользу рекламных героев.

Что из этого правда, а что домыслы, могут сказать только очень компетентные цензоры, учитывая статус фигурантов. Хотелось бы услышать четкий официальный комментарий, который раз и навсегда перечеркнет слухи. Или подтвердит их.

НОВЫЕ ЛИЦА БУДУТ

Рассказ мой получился длинным, но, надеюсь, содержательным. Ожидаем заявленного Артемом Сафиуллиным увольнения по состоянию здоровья. Здоровье — главное, нельзя им жертвовать даже ради блага муниципального предприятия, не успевшего за 2 месяца стать родным. Исполняющим обязанности директора МКП «ОПП» станет опять, вероятно, главный инженер Ардеев.

Логично было бы и самоустранение Дмитрия Анисимова. Про совесть и честь муниципального служащего, которому губернатор запретил вход в здание правительства, не стоит и говорить. Сдать сразу двоих, возможно, дорогих сердцу, подчиненных, Евгению Арапову будет нелегко. Но придется. О законности работы муниципального служащего Дмитрия Анисимова и его прошлых подвигах читайте в третьей части «Скандала в оренбургском ёперном театре».

От городского балагана с вывеской «администрация» все сильнее пахнет. Чем-то очень похожим то ли на непрофессионализм, то ли на коррупцию, то ли всем вперемешку. Интересно, что будут делать те, в чьей компетенции изменить репертуар: попробуют отмыть актеров и постирать декорации? Или дустом там все посыпят густо?

Продолжение следует.