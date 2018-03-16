За что губернатор подверг опале городского чиновника и депутата горсовета

Под покровом ночи в интернет упала информационная бомба — в Доме Советов случился неожиданный скандал, пишет Мария Дубских на ётут.рф

На портале беловка.рус опубликована статья с утверждением, что губернатор Юрий Берг выгнал с совещания Артема Сафиуллина, директора Муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Мало того, распорядился закрыть доступ в здание правительства Оренбургской области Сафиуллину и Дмитрию Анисимову, начальнику управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга. И еще сайт утверждает «Арапову руководитель региона поручил подыскать другого директора муниципального предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки».

Кого выгнал?

То, что Артем Сафиуллин умеет вывести из себя даже самого выдержанного человека, он демонстрировал неоднократно. В социальных сетях, например, забывая о статусе члена партии «Единая Россия» и депутата Оренбургского городского Совета, он не стесняет себя в выражениях, доходя до изощренных оскорблений своих избирателей. Ведь по профилю в соцсети не определишь, на каком избирательном округе зарегистрирован собеседник.

Но вряд ли решение закрыть дверь на замок перед Сафиуллиным у Юрия Александровича вызвано неуклюжестью поведения, продемонстрированного директором МКП (он же член партии «Единая Россия», депутат Оренбургского городского совета, ответственный секретарь Общественного совета при УВМД области, член Общественного совета при прокуратуре Оренбургской области, член Общественного совета при министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли, вице-президент областной федерации автоспорта, вице-президент Ассоциации по мини-футболу Оренбурга ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА ГОРОДА ОРЕНБУРГА» и прочая).

Почему Берг показал на дверь?

Юрий Берг терпелив и выдержан. К решительным действиям в отношении муниципальных полномочных его надо вынуждать. Сафиуллин дергал льва за усы самозабвенно. Впервые публично он примерил орден бесславия на страницах газеты «АиФ», где рассказал о стратегии развития пассажирских перевозок в Оренбурге, приплел туда правительство Оренбургской области и лично губернатора Юрия Берга. Дальше — смелее.

В программе «Эхо недели» на оренбургском телеканале Артем Сафиуллин улыбаясь снова заявлял о высочайшей поддержке и одобрямс. Еще красочнее, по словам его коллег по депутатскому корпусу, Сафиуллин рассказывал о степени и глубине поддержки со стороны губернатора. И все это на фоне прожектов, демонстрируемых изумленной публике труппой, возглавляемой альянсом: Сергей Фролов, Артем Сафиуллин, Евгений Арапов. Знающие люди утверждают, что последовательность принятия решений в сегодняшней администрации именно такая. По многим направлениям.

Немного о Фролове в тени

Последнего в альянсе представлять широкой публике не нужно. Артем Сафиуллин тоже за последние полгода стал медиазвездой, мелькающей в СМИ и интернете чаще и главы, и губернатора. А вот Сергей Фролов требует некоторого представления. На запросы редакции сайта ЁТУТ.РФ по составу городской транспортной комиссии, адресованные главе города Евгению Арапову, создавшему ее, почему-то отвечал кто угодно, только не глава.

Ответы подписывали то заместитель председателя комитета по управлению имуществом города Н.Г. Сафронов, то председатель комитета потребительского рынка А.Ж. Исбасаров, то начальник управления пассажирского транспорта Д.А. Анисимов. И Сергея Фролова, включенного загадочным образом в транспортную комиссию, называли то учредителем ООО «Орензнакъ», то директором ООО «Орензнакъ». Эта фирма является монополистом на рынке наружной рекламы Оренбурга и НИКОГДА не занималась пассажирскими перевозками, даже собственного автобуса не имеет.

В скандальную историю передела рынка наружной рекламы 2014 года углубляться не буду. Ограничусь одним: вышеназванный альянс Фролов-Сафиуллин-Арапов к нему имели непосредственное отношение. Сегодня Сергей Фролов — член городской транспортной комиссии, даже несмотря на предписание УФАС, требующее его оттуда исключить вместе с Артемом Сафиуллиным. В коридорах администрации Оренбурга поговаривают о том, что этот Фролов сейчас настоящий серый кардинал главы города. Врут, наверное.

Я одобрял вам что-нибудь?

Возвращаемся к событию 14 марта. В ноябре 2017 года руководители компаний и индивидуальные предприниматели, работающие на маршрутах Оренбурга, напросились на прием к губернатору. Как потом комментировал директор Ассоциации перевозчиков Максим Фазуллин, они были обеспокоены действиями и заявлениями альянса относительно каких-то реформ в пассажирских перевозках. На том совещании Юрий Берг обратился к Артему Сафиуллину с вопросом: «Я одобрял вам что-нибудь?», на что получил ответ: «Нет».

Умный человек, получив публично красный сигнал, задумывается. И, как минимум, изменяет манеру поведения. Очевидно, Артем Сафиуллин не склонен к самокритике — ничего в его поведении и заявлениях не изменилось.

Мало кто, кроме Юрия Александровича, знает, что стало последней каплей в чаше его терпения. Но капля упала, обдав брызгами Сафиуллина и Анисимова. Почему досталось Анисимову — вообще загадка. Вроде бы сделал он что-то неприличное в здании правительства. Официальных комментариев нет.

Публичная порка неприятна даже самым толстокожим. Артем Сафиуллин на следующий день заявил «Эхо Москвы», что ушел на больничный и даже заговорил об отъезде. Сложно поверить, что такой энергичный, напористый мужчина, как Сафиуллин, так близко подошедший к желанному, все в одночасье бросит и уедет. Последний бомж перестанет его уважать.

В следующей статье обсудим, будут ли кадровые перестановки в администрации и кого ожидать.