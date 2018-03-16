Банк «Югра» обжалует решение об отзыве лицензии в кассации

Топ-менеджмент «Югры», отстраненный от управления банком решением ЦБ, подаст кассационную жалобу после решения Девятого арбитражного апелляционного суда, согласившегося с московским арбитражем.

Эти инстанции признали правомерным отзыв лицензии у финансовой организации.

Однако в «Югре» не согласились с очередным решением, признавшим законность отзыва лицензии, передает «Правда.ру».

Представители банка планируют подать жалобу в кассационную инстанцию в ближайшее время, отметил один из экс-руководителей «Югры» Дмитрий Шеляев.

По его словам, решение суда кажется странным, особенно на фоне дискуссий о предвзятости Центробанка при принятии решений.

Кроме того, суд не обратил внимания на данные аудиторской проверки, проведенной в «Югре» накануне введения временного управления. Эти материалы доказывают, что банк был здоровой и устойчивой организацией, которая не нуждалась в санации, отметил Шеляев.