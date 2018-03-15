Заключительное общественное обсуждение дизайн-проектов общественных пространств Оренбурга, вошедших в бюллетень рейтингового голосования, состоялся сегодня в большом зале библиотеки им. Крупской.

Обсудить важнейшее для всех горожан пространство, которое является лицом Оренбурга и его визитной карточкой, пришли архитекторы, дизайнеры, краеведы, историки, дендрологи, социологи, представители малого и среднего бизнеса, чиновники, представители общественности, студенты, жители исторического центра города.

Дизайн-проекты Набережной реки Урал, парка им. В.И. Ленина («Железнодорожников») и пр. Паркового представила соавтор дизайн-проектов, архитектор Наталья Ибрагимова:

НАБЕРЕЖНАЯ

Спуск к реке Урал и набережная – это «лицо» города Оренбурга, обладающее идентичностью и уникальностью среды. Западный участок набережной реки Урал от пешеходного до автомобильного моста — место, которое дорого каждому жителю города, хотя в настоящее время существующая инфраструктура не соответствует потребностям жителей – трудный доступ и отсутствие уличной мебели делают ее посещение затруднительным и некомфортным. В 2017 году был реализован первый этап благоустройства набережной – 300 метров от пешеходного моста, и сегодня уже можно наглядно представить, какой красивой будет набережная после полной реконструкции.

Проектом благоустройства набережной реки Урал предлагается интегрировать ее в сеть городских общественных пространств, организовать зону проведения городских мероприятий, террасированный парк, детские и спортивные площадки. Установка временных торговых павильонов и укрытий от солнца повысит посещаемость набережной. Дополнительные спуски обеспечат ее доступность для всех групп пользователей. Воссоздание станции детской железной дороги, восстановление и дополнение системы освещения вернет месту исторический облик и сделает его более комфортным для посещения.

Организованные на всем протяжении набережной, помимо основного променада, велосипедная и беговая дорожки привлекут сюда спортсменов. Событийное и функциональное наполнение территории, достижение климатического и акустического комфорта с помощью дополнительного озеленения привлекут к ней большой интерес и обеспечат потенциал для ее развития.

В результате комплексного развития набережная реки Урал станет благоустроенным пространством для отдыха, насыщенным инфраструктурой и предназначенным для проведения городских общественных мероприятий, что повысит ее популярность и посещаемость, как жителями города, так и его гостями.

Проектным решением Восточной (вновь формируемой) части набережной предусмотрено создание природной благоприятной среды для отдыха жителей и гостей города, активное включение ландшафта в основное благоустройство, обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения, развитие флоры и фауны.

Для благоустройства восточной набережной определена не только территория нижней ее части, но и территория верхней набережной, включающая территорию Пушкинского бульвара, площадь возле памятника В.П. Чкалову и Сиреневый бульвар. Вся эта территория рассматривается как событийная зона и зона публичных мероприятий, где будет происходить развитие различных городских активностей, расположатся торговые павильоны и ярмарки.

Площадка Пушкинского бульвара предусмотрена для проведения фестиваля «Футбольное лето». Здесь разместятся трибуны, сцена с подсобными помещениями.

Нижний уровень восточного участка станет пешеходным променадом с развитой бего- и вело- инфраструктурой, с пирсами и декингами различных форм, видов и назначений, обзорными площадками, раскрывающими пейзажные виды на Зауральную рощу.

Все пешеходные пути ведут к территории пейзажного парка с образовательной составляющей для детей и развитым веревочным парком. Обилие природной составляющей на данной территории позволяет создать благоприятные условия для проживания различных животных (бобры, ондатры).

Участок крутого склона также включен в основные пешеходные маршруты и приобретает яркую туристическую составляющую из-за наличия объектов культурного наследия. Тропа здоровья, начинающаяся от промежуточной площадки лестничного спуска от Елизаветинских ворот, ведет к видовой площадке и далее к планируемому инженерному музею, историческому гроту, фрагментам крепостной стены и на верхний уровень к территории планируемого к восстановлению Преображенского собора.

Помимо основных направлений движения предусмотрены траектории движения для маломобильных групп населения, устроены пологие спуски и пандусы.

Основной чертой восточной набережной является сохранение и воссоздание существующих видов растений, присущих данной территории, и развитие рекреационных территорий. Для создания городской инфраструктуры, формирования неповторимого внешнего вида и украшения набережной предусмотрены разнообразные скамьи, урны и велопарковки. Малые архитектурные формы предназначены для отдыха горожан и туристов, гармонично дополняют инфраструктуру, выступая её функциональным украшением и обязательным аксессуаром для обустройства зеленых зон и реализации целей ландшафтного дизайна.

ПАРКОВЫЙ ПРОСПЕКТ

Проспект Парковый – это оживленная магистраль общегородского значения, протяженностью около 1700 м. Он соединяет привокзальную площадь с центром города и пешеходной улицей Советской и является визитной карточкой Оренбурга для гостей города, приезжающих на железнодорожный вокзал.

Основными проектными решениями предусмотрено восстановление удобной пешеходной связи с центром города, создание развитой велоинфраструктуры и благоприятной природной среды для отдыха жителей и гостей города, обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрено разделение линейной территории проспекта на зону транспорта с парковочными местами и велодорожками, расположенными в оба направления на всем протяжении проспекта, и зону отдыха и рекреации в виде разнообразных скверов, парков и линейных посадок с пешеходными дорожками. Зеленые насаждения вдоль всего проспекта помогут снизить уровень шума от магистрали и обеспечить зону климатического комфорта для пешеходов.

В результате принятых проектных решений проспект Парковый сформирует логичную взаимосвязь транспортных и пешеходных коммуникаций, продолжающуюся по пешеходной улице Советской и далее на набережную реки

Урал, а также свяжет воедино велоинфраструктуру от привокзальной площади до набережной.

Проектом максимально используются существующие зеленые насаждения. Озеленение Паркового проспекта предусмотрено на всем протяжении и формирует зеленые участки в скверах и парках.

Основное освещение расположено вдоль проспекта. Проектом предусмотрено восстановление исторического облика светильников с учетом использования специальной оптики.

Для создания городской инфраструктуры и формирования дружелюбной к пешеходам городской среды на протяжении Паркового проспекта используются скамьи, урны, навигационные элементы и велопарковки.

ПАРК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Один из старейших парков Оренбурга «Парк железнодорожников им. В.И. Ленина» расположен в контуре улиц: Паркового проспекта, улицы Рыбаковской, проезда Коммунаров, Госпитального переулка города Оренбурга. Его площадь составляет 6,5 га.

Основным проектным решением предусмотрено восстановление исторической направленности парка — размещение фонтанов и богатое озеленение, а также создание благоприятной природной среды для отдыха жителей и гостей города.

Проектом предусмотрено диагональное разделение территории парка прогулочной аллеей на две части и организация нескольких входов. На территории парка, примыкающей к Парковому проспекту, запроектированы две функциональные зоны: спортивная зона и тихая зона. К спортивной зоне относится стадион для детей, площадки для воркаута и тренажеры для маломобильных групп населения. К тихой зоне отнесены площадки для занятий йогой и релаксации. На противоположной стороне парка относительно диагональной аллеи располагается событийная зона со сценой и амфитеатром, площадки для детей с малыми архитектурными формами и площадки для общения.

Прогулочная аллея с большим и малым фонтанами, мощеная тротуарным камнем, с которой можно попасть на пешеходные тропы с гравийной отсыпкой, – это основная зона парка. Остальная территория – это зона рекреации с обширным озеленением, цветниками и пешеходными путями.

По итогам презентации состоялось обширное обсуждение. Известный ученый и краевед Олег Балыков высказался за проект благоустройства, с обязательным сохранением русла реки Урал и экологии в исторической зоне города. Кандидат исторических наук, доцент Института степи Сергей Богданов предупредил о большом засорении почвы на месте парка «Железнодорожников» и призвал учесть этот фактор в работах по благоустройству, а также предложил создать в парке музей скульптур советского периода истории нашего города. Представители малого и среднего бизнеса заявили о согласии участвовать в создании легковозводимых площадок фуд-зоны для оживления пространства и привлечения отдыхающих в парк и на набережную. Оренбургские казаки подтвердили свое участие в обеспечении охраны порядка на территории всей зоны. Представители общественной организации инвалидов «Аленка» увидели в проекте много вариантов для посещения мест отдыха людям с ограниченными возможностями. На первом этапе реконструкции набережной уже создан удобный пандус для движения в обе стороны. После завершения благоустройства все объекты будут доступны для инвалидов – колясочников, родителям с детьми на велосипедах и прогулочных колясках. Директор ООО «НПП «РОНА», архитектор – реставратор Юрий Григорьев одобрил проект и отметил, что в нем «нет нарушений и есть сбережение истории». Жители проспекта Паркового выразили мнение, что «присутствуют на историческом событии по обсуждению важнейшего для Оренбурга благоустройства» и, уточнив правила рейтингового голосования, обещали рассказать об этом своим соседям. В заключении встречи депутат ЗС Оренбургской области Дамир Фахрутдинов призвал горожан поддержать инициативу Минстроя РФ и принять участие в рейтинговом голосовании по выбору значимой общественной территории Оренбурга для благоустройства в 2018 году. Он заявил, что «Минстрой России сейчас смотрит на активности городов, и размер финансирования из федерального центра будет зависеть от результатов рейтингового голосования. Деньги сегодня дают тем регионам, жителям которых не все равно, в каком пространстве они живут», — подчеркнул депутат.

В заключение встречи начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев разъяснил детали рейтингового голосования.

— Приглашаем вас 18 марта принять участие в выборе общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете проголосовать за любые три территории, указанные в бюллетене, в любом удобном для вас здании. Пункты сбора голосов размещены в школах города. Принять участие в выборе территории могут жители Оренбурга, достигшие 14 лет, при предъявлении паспорта. Время работы участков для рейтингового голосования с 8.00 до 20.00