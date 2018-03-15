С 19 по 25 марта 2018 года в электронном читальном зале Оренбургской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской в рамках проекта «Твой курс: IТ для молодежи» пройдет международная акция «Выходи в Интернет!».

В эти дни тысячи волонтеров, педагогов, организаций в России и Европе примут участие в акции, организуя бесплатные мероприятия для детей, школьников, родителей и своих близких, чтобы раскрыть мир Интернета для тех, кто пока мало знает о его возможностях. Акция была учреждена независимой Ассоциацией ИКТ-центров (Telecentre-Europe) и проводится в России с 2010 года в рамках социальных проектов Microsoft.

В рамках акции пройдут образовательные мероприятия, презентации Интернет-ресурсов, обучающие семинары, все пользователи смогут выйти в сеть и проголосовать за Россию на сайте акции. Программа рассчитана на представителей всех поколений. Для тех, кто не пользовался компьютером раньше, пройдут обучающие уроки «Первый клик». Школьники и студенты смогут воспользоваться образовательными ресурсами, принять участие в конференции-вебинаре «405 лет Дому Романовых» (по материалам фонда Президентской библиотеки), тренинге «Полезные сервисы для работы, учебы, общения», пройти онлайн-тест и определить свои технические навыки, необходимые для поиска работы.

Также всем желающим предлагается пройти тестирование по курсу компьютерной грамотности и получить лицензионные именные сертификаты — свидетельства о достижении уровня компьютерной грамотности.

Вход свободный. Тел.: 61-60-27