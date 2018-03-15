Владимир Путин простился с Олегом Табаковым

В четверг в столице проходит церемония прощания с советским и российским актером театра и кино, народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым.

Тысячи человек пришли в Московский художественный театр им. Чехова, где сегодня проходит гражданская панихида. Среди отдавших дань уважения таланта Олега Табакова был Президент России Владимир Путин.

Владимир Владимирович возложил цветы, а затем подошел к гробу и попрощался с Олегом Павловичем. После чего он принес свои соболезнования супруге Олега Табакова Марине Зудиной.